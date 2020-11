Famosa conductora rompe en llanto al revelar que tiene Covid-19; abandonará proyecto en Univision

Ciudad de México.- A tan solo unos cuantos días de reiniciar las grabaciones del reality show de Univision, Tu Cara Me Suena, la actriz y conductora, Francisca Lachapel, anunció entre lagrimas que no podrá continuar en el programa.

En su reciente entrevista virtual con Despierta América, la dominicana lloró al anunciar que dejaría el concurso por su salud, pues recientemente descubrió haber contraído el Covid-19.

Lee también: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

Lloro porque no voy a poder seguir en el show, para la producción la salud de nosotros es lo más importante", dijó.

A pesar de lamentar esto, la famosa agradeció el cariño y el amor de sus compañeros, quienes le han externado todo su apoyo en este momento tan difícil para ella.

Te podría interesar: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, actores humillan a Anette Michel y 'hunden' a 'MasterChef'

Francisca comentó, que físicamente no se encuentra tan mal, pero los padecimientos lograron ingeniárselas para frustrar sus sueños e ilusiones de poder formar parte de tan increíble proyecto televisivo.

Sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar, lo siento", dijo sin parar de llorar.