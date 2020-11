La actriz Emilia Clarke revela que odió el final de 'Game of Thrones' por este motivo

Estados Unidos.- Recientemente la actriz Emilia Clarke reveló algo que dejó sorprendidos a todos y eso fue que detestó el final de el programa que la llevó a la fama mundial, Game of Thrones y además, afirmó que no le gustó como terminó su personaje.

Pues según la artista, el convertir a su personaje, 'Daenerys Targaryen', en una villana sin sentimientos y fría, hizo que se perdiera el desarrollo que había tenido en otras temporadas.

Entiendo que Daenerys tiene que ser férrea e implacable y una fuerza poderosa. Pero en este momento también es un ser humano. Te voy a dar eso. Rezo para que lo tengas en cuenta en la edición”

Clarke mencionó que a pesar de que le gusta estar a disposición siempre, hubo momentos que no le gustaba dieran ordenes, ya que ella sabia que hacer con su personaje. Así mismo admitió que le molestaban bastante los giros de trama.

En cada giro de la trama intenté no pensar demasiado en lo que iban a decir los demás cuando se emitieran los capítulos, pero en el fondo siempre tuve presente lo que podrían opinar los seguidores.

Emilia no fue la única que no se sintió cómoda con el final, ya que muchos de los fanáticos de la serie argumentaron que no tuvo un buen cierre.

Fuentes: Show