Meghan Markle hace historia al ser la primer royal británica en hacer esto

Estados Unidos.- Tras meses alejada de escándalos la polémica Meghan Markle nuevamente ha vuelto a hecho que su nombre retumbe por el mundo entero en los medios de comunicación, pues ha hecho historia al ser la primera royal británica al haber votado en las elecciones estadounidense, acto que el Príncipe Harry nunca había podido hacer al igual que la Reina Isabel II y el resto de los miembros de la Corona.

El pasado martes 3 de noviembre fueron las votaciones estadounidenses, que desde hace meses han sido tema de conversación entre las celebridades y políticos, inclusive la realeza, pues la duquesa de Sussex en septiembre instó a los ciudadanos a votar para que su voz fuera escuchada y para dar el ejemplo según Page Six, ella realizó su voto en línea.

Podría interesarte: Golpe a la Reina Isabel II: Príncipe William alarma al confesar contagio de Covid-19

Hasta el momento se cree que ha sido la primera en formar parte de la realeza británica en emitir un voto de elección en Estados Unidos o incluso en cualquier país, pues cómo expresó el duque de Sussex en el pasado mes de septiembre, ellos no pueden votar ni siquiera en el Reino Unido ya que su protocolo les impide meterse en temas políticos.

Es posible que muchos de ustedes no sepan que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida”, dijo en la misma entrevista con ABC.