Pedro Sola se hace de críticas tras señalar a México como "un país de segunda"

Ciudad de México.- Actualmente, Estados Unidos se encuentra en el proceso de las elecciones a la presidencia, en México al ser un país colindante, muchos mexicanos le han dado importancia y seguimiento a este evento político.

Tras esto, al convertirse en algo de qué hablar, muchos han dedicado opinar sobre esto en la red social de Twitter, sin embargo, el famoso conductor de Ventaneando, Pedro Sola cayó en controversia al mostrar su parecer.

Dicha polémica comenzó, luego de que el economista señalara, que gane el candidato que gane, México siempre acabará siendo un cero a la izquierda para la nación norteamericana.

Aquí en México le dan mucha importancia a las elecciones gringas y al final de cuentas, gane quien gane siempre seremos para ellos un país de segunda y el patio de atrás de ese país. — Pedro Sola (@pedrosola) November 4, 2020

Tras comentar este punto, Pedro pasó a ser el blanco de diversas críticas por los internautas, pues varios lo tacharon de ignorante, argumentando que si sería importante conocer quién ganará para saber como afectaría a México.

No obstante, otros usuarios no perdieron la oportunidad para defenderlo, pues mencionaron, que lejos de buscar insultar, solo mencionó que a Estados Unidos no le importa mucho nuestro país.

Con información de: Radio Fórmula