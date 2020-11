Romance en Imagen Televisión: Conductora de 'Sale el Sol' estrenaría galán y está sería la prueba

Ciudad de México.- Recientemente se ha informado que el romance está a todo lo que da en Imagen Televisión, pues Paulina Mercado, famosa y muy querida conductora de Sale el Sol, estaría estrenando un nuevo galán que sin duda está muy enamorado y para prueba hay más de una docena de rosas.

Al parecer el amor ha llegado una vez más a Mercado y con gran fuerza, pues han revelado que cada día recibe en los foros del matutino de Imagen Televisión arreglos florales con docenas de hermosas rosas.

Podría interesarte: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

La que recibe flores a diario es Paulina Mercado. Sí, a la conductora de 'Sale el Sol' le llegan un día sí y otro también deslumbrantes arreglos florales de su novio", reveló Kaffie.

De igual manera el periodista Álex Kaffie señaló que ya no se trata del banquero que se le había conocido no hace mucho, aunque no dio nombres ni profesión del nuevo galán, dejando con la intriga a miles de fans.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Tras veto de Televisa y críticas de Chapoy, actores destruyen a Javier Alatorre

Ya no es el banquero. La anfitriona del programa matutino de Imagen Televisión está estrenando galán", concluyó.

Fuente: Heraldo de México