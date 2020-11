Sofía Aragón, conductora de 'La Voz', paraliza Instagram con coqueta foto desde TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa exreina de belleza y conductora, Sofía Aragón, una vez más logró desatar los suspiros de miles de seguidores de redes sociales debido a que compartió una encantadora foto que fue tomada desde TV Azteca.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de backstage de La Voz compartió una instantánea en la que aparece derrochando belleza desde los camerinos de la televisora del Ajusco.

Sofía modeló frente a uno de los espejos mientras lucía el cabello suelto y con rizos, maquillaje relajado pero que la hizo ver radiante y una playera de color negro.

No soy lo que me ha sucedido... sino la manera como he decidido reaccionar a ello", escribió.