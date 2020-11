¿Tiene Covid-19? Lucía Méndez preocupa al mundo de la farándula tras revelar que no se siente bien

Ciudad de México.- Lucía Méndez decidió enviar un comunicado de propia voz para aclarar su actual estado de salud, luego de revelarse que estaba contagiada de Covid-19.

La cantante confesó que no se encuentra muy bien anímicamente, por lo que ha decidido someterse a una prueba para descartar que los males que la aquejan sean debido a la pandemia de coronavirus.

Me siento un poco rara… me duele un poco la cabeza, no sé, me siento rara, entonces me van a sacar la prueba de Covid, también tuve la impresión de la muerte de Magda (Rodríguez), que me estresé mucho y puede ser que también tenga eso, pero para estar segura, y no lastimarme a mi ni a los demás me van a hacer la prueba de Covid el día de hoy y yo ya les diré qué pasó", declaró.