Tragedia para Edwin Luna: El cantante se pone de luto tras la muerte de su gran amigo

Ciudad de México.- Edwin Luna, el famoso vocalista de La Trakalosa de Monterrey, actualmente se encuentra en un momento sumamente trágico, pues a través de sus redes sociales lamentó la muerte de uno de sus grandes amigos.

Por medio de Instagram, el cantante compartió una imagen donde escribió un emotivo mensaje de despedida para Tavo Morantes, con quien sostuvo una entrañable amistad.

Este fue el caso contigo amigo jamás me diste un no y siempre me apoyaste cuando te necesite, tuve el gusto de conocerte desde niño y siempre que me veías me brindaste una sonrisa y un sincero abrazo", señaló el artista.