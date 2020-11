Tras 12 años desaparecida y drástico cambio, actriz de Televisa hace dolorosa confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, se ha dado un tiempo para recordar parte de su trayectoria artística a pesar del delicado momento personal que está viviendo debido a que su esposo Juan Collado continúa detenido en la cárcel.

Carrillo, quien confesó hace poco que ha luchado contra la depresión y se defendió de los que la acusaban de tener un drástico cambio en su peso, desapareció de Televisa en 2008 para dedicarse a su esposo, sin embargo, fue una de las actrices más reconocidas en la empresa.

Lee también: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

Incluso, su fama era tanta que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de llegar a Hollywood, pero las rechazó. En una transmisión en vivo que hizo para el canal TlNovelas, la cual retomaron en el programa Hoy, confesó todo.

En la sección de los espectáculos en el matutino, se pudo ver a la actriz confesando que estuvo a un paso de ser la segunda Salma Hayek, luego de que hace 20 años recibiera varias propuestas de irse de México.

Me llamó Robert Rodríguez y me dijo: 'Quiero que seas mi segunda Salma Hayek, la siguiente en incursionar en Hollywood y después de esto estoy seguro que no regresarás a México porque tu carrera va a ser allá'", recordó.

Yadhira contó que no pudo tomar esa oportunidad ya que estaba haciendo una telenovela con el fallecido Ernesto Alonso: "Además no estaba preparada para tener un perfecto inglés e irme para allá", dijo.

Podría interesarte: Adiós Televisa: Tras 7 años en 'Hoy', conductor pierde su exclusividad ¿y llega a TV Azteca?

Pese a que rechazó esa gran oportunidad, la actriz contó que se le presentó una segunda propuesta. La actriz reveló algunos detalles del momento en que decidió rechazar otra oferta laboral en Hollywood para un papel que quería la mismísima Britney Spears.

Me habló Jaime Camil, me dijo: 'Estoy haciendo la serie 'The Virgin', ¿se acuerdan?... Jane, hace tres años o algo así, me dijo: 'Yadhira queremos que vengas a trabajar en este proyecto... ¿puedes?', le dije 'no puedo'", relató Carrillo.

Acto seguido, la artista mexicana reveló que la intérprete de Oops! I Did It Again deseaba dicho papel.

Ahí se fue una segunda oportunidad muy buena para irme. Me comentó que Britney Spears quería ese personaje, lo platicamos", agregó.

Fuente: Agencia México y Programa Hoy