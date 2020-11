Tras caer en coma y sin trabajo en Televisa y TV Azteca, actriz da desgarradora noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- Tras varios años alejada del mundo del espectáculo Daniela Spanic, quien es hermana gemela de Gaby Spanic, apareció en el programa Venga la Alegría e hizo una desgarradora confesión sobre su salud.

Luego de que en el año 2007 cayera en coma mientras estaba embarazada y estuviera al borde de la muerte, la actriz y modelo venezolana confesó que ahora nuevamente volverá a pisar un hospital debido a una dura enfermedad.

Me van a tener que operar otra vez, de unos quistes que están creciendo demasiado rápido, tengo uno grande del tamaño de un huevo que tiene una raíz y debajo tiene otro", explicó.

Al borde del llanto y muy consternada por su salud, Daniela confesó lo nerviosa que se siente por volver a entrar a un quirófano, sin embargo, explicó que está consciente de que si no se opera "se puede complicar todo" y causarle cáncer.

Ya no quiero volver a operarme, ya no sé cuántas operaciones he tenido, ya pero bueno", añadió.