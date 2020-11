Tras dejar Televisa y pisar la cárcel por asesinato, actriz habla de Magda al borde del llanto

Ciudad de México.- La famosa modelo y actriz mexicana, Paola Durante, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol para hablar de todas las dificultades a las que se ha enfrentado en los últimos meses.

La artista, que hace 20 años pisó la cárcel y fue investigada por el asesinato de Paco Stanley, recordó la complicada situación que vivió al contagiarse de Covid-19 y superar esta enfermedad prácticamente sola.

Me dio un poquito de incertidumbre porque estaba sola, me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, estuve como tres días sin pararme de la cama, no me bañé, no comí, no me moví", explicó.