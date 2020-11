Tras dejar TV Azteca por Televisa, conductor hace fuerte confesión en 'Hoy' tras muerte de Magda

Ciudad de México.- Durante el programa Hoy de este miércoles, el conductor Juan José Origel reveló de una de las últimas veces que convivió con la productora Magda Rodríguez, quien falleció este domingo de forma repentina.

El exconductor de Ventaneando, quien se fue a Televisa hace más de dos décadas tras estar un año junto a Pati Chapoy en esa emisión de TV Azteca, confesó que fue el último en besar a la talentosa productora antes de su fallecimiento.

Durante la sección 'La calientitas de los espectáculos', el periodista se vio bastante conmovido al hablar de lo mucho que le dolió su deceso y le mandó "un beso hasta el cielo".

Ustedes ya llegaron desde el lunes pero no saben qué impresión llegar ahorita y que no esté Magda... no tengo palabras para decir porque creo que todo México nos impactamos con su muerte. Yo estaba en León, no saben qué tristeza, qué dolor y qué impresión".