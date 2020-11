Adiós 'Hoy': Tras perder a una hija, querido conductor abandona Televisa por dura razón

Ciudad de México.- Enrique Albores, conocido popularmente como 'El Capitán Albores', anunció en su cuenta de Twitter que tendrá que dejar el programa Hoy por una dura razón, pues dio positivo a Covid-19.

Albores, quien formó parte de la primera etapa del matutino de Televisa en los 90's, se fue a Imagen TV años más tarde, donde estuvo trabajando durante 14 años.

En el 2018 se fue de la empresa y anunció su retiro de la televisión, sin embargo, Magda Rodríguez logró convencerlo de que volviera y se quedó con la sección del clima desde enero de este año, reemplazando a la 'Chica del clima', Yanet García.

Lee también: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

Así confirmó la noticia el querido presentador:

El día de ayer me practicaron una prueba de Covid, hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa".

Actualmente, los contagios están a la orden del día en este programa pues desde que acudió Ariel Miramontes 'Albertano' al programa y diera positivo al virus ese mismo día, Lambda García anunció que se contagió y Galilea Montijo está en la espera de los resultados.

Afortunadamente, 'El Capi' Albores reveló estar muy bien de salud y no presentar síntomas, por lo que asegura se sorprendió al saber que tenía el virus.

Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy".