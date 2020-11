Al borde de la muerte, galán de Televisa da fuerte noticia en TV Azteca tras desaparición de su hija

Ciudad de México.- El galán de Televisa, Andrés García ha provocado bastante polémica en los últimos meses al hablar de la muerte y declarar que sentía que "estaba en la recta final de su vida" por su deteriorado estado de salud. Además, desató controversia al afirmar que en vez de dejar herencia a todos sus hijos, le dejaría la mayor parte a Roberto Palazuelos.

En exclusiva con Ventaneando en TV Azteca, el galán de telenovelas confirma que dejó fuera de su testamento a su hija Andrea García, a quien ya había reportado como desaparecida, pues asegura que desde hace más de 10 años no sabe de ella y están distanciados por culpa de las personas con las que ella tiene una amistad y a quienes considera como su nueva familia.

Andrea no sé dónde está. Desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana ni a Leonardo su hermano, no le habla a nadie", dijo Don Andrés.

El actor de 79 años explicó a qué se refería con "su nueva familia".

Ella agarró como familia a un grupo de gente muy extraña con los que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras. Esa es la verdad; tiene como 20 o 30 años con ellos y dice que es su familia por lo que los demás valemos ma...".

Manifestó que la mamá de Andrea le pidió ayuda para localizarla porque "andaba con una señoras cubanas de religiones muy raras que hacen brujería" y que al ir a su casa a verla descubrió altares, figuras de la muerte y veladoras, por lo que quedó impactado.

"Un día, haciéndome tonto le hablé y apareció. Le dije: 'Enséñame dónde vives' y cuando llegué me encontré con una cantidad de altares, con velas y figuras de la muerte y le dije '¿Esto qué es?', 'No, que mis hermanas, son mis hermanas del otro mundo, mi familia ahora'. Entonces traté de hacerle ver que ni hermanas ni ma..., pero no. Le seguí intentando como 10 años y ella se fue alejando porque no le parecía que a mí no me gustara", declaró García.

Andrés García dejó afuera de su testamento a su hija Andrea y afirma en EXCLUSIVA que no tiene contacto con ella desde hace más de 10 años. #Ventaneando uD83DuDCFA



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. uD83DuDC49 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/BpTmHp0u5u — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 5, 2020

Finalmente, García decidió "dejar el asunto por la paz" y ya no buscarla a raíz de esto. Hace poco anunció su divorcio de Margarita Portillo tras más de 20 años juntos y confesó que no ha tenido trabajo en años, por lo que se ha visto en la necesidad de vender propiedades para lograr tener algo de ingresos.

Tras esta mala racha, García provocó un gran revuelo luego de confirmar que había decidido incluir en su testamento a Roberto Palazuelos; sin embargo, el actor se mantiene en su dicho y ahora reveló los motivos por los que tomó esta opción.

"Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana", sostuvo.

Posteriormente, García no tuvo reparo en alabar las atenciones que el llamado 'Diamante Negro' ha tenido con él: "A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Palazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo; ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, (se preocupa por mí)... él se lo merece más que los otros hijos".

Sin embargo, Don Andrés dejó en claro que Palazuelos no será su único heredero.

Yo decidí, ya tengo que preparar un testamento, quienes son los que tienen que entrar en ese testamento, y bueno (están) mi hermana Rosa María, Margarita mi mujer, Roberto Palazuelos, mi hijo Andrés".

Pero ante la confusión de si estaba hablando de Andrés su hijo biológico o de Andrés el hijo de su todavía esposa Margarita, el artista explicó que se trataba de Andrés García Jr., pues al hijo de su cónyuge ya lo había heredado en vida, aunque esto le acarreó algunos problemas con su hijo Leonardo.

"A Andrés López Portillo ya lo heredé en vida, ya le di el rancho, es lo que a él más le llamaba la atención, para evitar problemas justamente, que ahora aún así están saliendo, pero lo voy a arreglar fácil. Ahora resulta que parece ser que ni Sandy ni Leonardo están de acuerdo, cuando nunca se han acercado. Sandy y yo tenemos años de divorciados. Leonardo ya tiene su fortuna, tiene su capital, ni necesita que yo lo herede, pero lo puse porque no se sintiera mal, y a Sandy no tengo obligación, porque después de Sandy he tenido como tres o cuatro esposas más, pero si a ella no le parece y a Leonardo no le parece los saco y se acabó", contó.

"El rancho yo se lo ofrecí a Leonardo, (y me dijo) 'no papá, es mucho gasto', y luego como hace 5 años se lo regalé a Andrés López Portillo. Ah, pues entonces se vino Leonardo a reclamar, digo bueno cab..., te lo ofrecí hace 15 años, 5 años después se lo volví a ofrecer, y me decía que no, que era muy caro, ¿entonces qué es lo que quieres?, ¡el lugar y además el mantenimiento?", remató.

De esta forma, Don Andrés García dejó en claro que más allá de los enojos o diferencias que pueda causar entre sus herederos, él está decidido a dejarle sus bienes a las personas que han estado al pendiente de su bienestar, como es el caso de Roberto Palazuelos.

Fuente: Agencia México y 'Ventaneando'