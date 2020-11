América Guinart, exesposa de 'El Potrillo', habla del hombre que le cambió la vida

Ciudad de México.- Durante la tarde del miércoles, América Guinart sorprendió en redes sociales con una radiante fotografía donde dejó ver lo bien que luce al posar junto a Alex Fernández.

Para continuar con la celebración de que hace 27 años conoció el amor más puro por convertirse en madre de su hijo mayor, la exesposa de 'El Potrillo' decidió dirigirse en Instagram con tiernas y amorosas palabras al hombre que le cambió la vida.

Hace 27 años este ser me convirtió en mamá, me cambió la vida y desde entonces lo amo más cada día. Dios me regaló un hijo, pero con la bendición extra de ser uno extraordinario”, destacó en el post.