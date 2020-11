Ariana Grande habla en contra de los Influencers por hacer fiestas durante la pandemia

Estados Unidos.- Ariana Grande no solo demostró ser una excelente cantante, si no también se mostró como una ciudadana responsable tras manifestar su molestia con los Influencers por qué siguen haciendo fiestas durante la pandemia de coronavirus y no respetar la cuarentena.

Fue mediante su participación en el programa Zach Sang Show transmitido por YouTube, que la cantante se expresó contra ellos y les sugirió que deberían de quedarse en sus casas para combatir la pandemia como se debe.

Además, la artista se mostró bastante furiosa con respecto él como muchos de ellos siguen saliendo solo para conseguir algunas fotografías que tomar y luego publicar en sus redes.

¿Todos necesitábamos tanto esa publicación de Instagram?”.

La intérprete de Positions fue respaldada por sus fanáticos y también por los que no lo son, ya que todos coinciden con ella que lo correcto es mantenerse en casa y solo salir cuando es necesario para evitar la propagación del virus.

Fuentes: La Verdad