César Évora desconoce si quitarán las escenas de besos por la pandemia

Ciudad de México.- El actor de origen cubano, César Évora, opinó acerca de cómo serán las nuevas producciones en la televisión, ya que las grabaciones representan un riesgo para los actores por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el intérprete de Televisa confesó si está preocupado por un posible contagio, además, explicó cómo serán los besos en este tiempo de pandemia a lo largo de los próximos proyectos.

Te podría interesar: Adiós 'Hoy': Tras perder a una hija, querido conductor abandona Televisa por dura razón

No sé cómo solucionen esos problemas, esperarán a que llegue la vacuna, pero no sé, no sé cómo van a solucionar ese asunto", mencionó el histrión.