Enfermo y endeudado: Exactor de Televisa y TV Azteca hace fuerte confesión tras quedarse sin empleo

Ciudad de México.- El querido comediante y primer actor, Benito Castro, dejó sorprendida a la audiencia de Venga la Alegría pues en entrevista exclusiva con este programa matutino, reveló que no le tiene miedo al coronavirus.

El artista mexicano de 74 años confesó que luego de que su compañero Ariel Miramontes, de la obra A oscuras me da risa, diera positivo a Covid-19, él también se hizo la prueba y afortunadamente no está contagiado.

Estoy saturando 93-94 (oxigenación) porque en alguna ocasión de mi vida, fumé, pero una doctora me hizo una prueba de sangre y salí negativo y que no he tenido el bicho", comentó.