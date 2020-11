Justin Bieber hace su confesión más triste y habla del momento más obscuro de su vida

Estados Unidos.- El cantante de origen canadiense, Justin Bieber saltó a la fama en 2007 cuando solo tenía 13 años y se convirtió en todo un ídolo juvenil con fans alrededor del mundo.

Sin embargo, ahora a sus 26, el artista se armó de valor para revelar a sus fanáticos uno de sus secretos más obscuros y difíciles de su vida en el documental Justin Bieber: Next Chapter.

Bieber mencionó que a pesar de que estaba acompañado de miles de personas , el se sentía solo e incomprendido. Además que el recibir críticas y comentarios de odio le afectaban cada vez más.

Había tanta gente que era tan mala... Gente que me decía: '¡Apestas! ¡Pareces una niña!' Yo me lo quitaba de encima y actuaba como si no me molestara, pero me molestaba"