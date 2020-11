Mariana Torres sale en defensa de su exnovio por hacer gran boda en pandemia

Ciudad de México.- Mariana Torres salió en defensa de su ex Armando Torrea, luego de que se diera a conocer que días después de la boda del actor resultaron contagiadas más de 100 personas de Covid-19.

Se me hace muy raro, creo que echar culpas de donde te infectaste hoy en día… el virus es de repente hay parejas que uno se contagia y el otro no, entonces yo pienso que no puedes decir él me contagio o aquí me contagie, entonces sacar conclusiones de esta magnitud de gente que fue a ese evento, no sé", dijo durante su encuentro con los medios de comunicación.