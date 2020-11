¡Más polémica! Livia Brito es acusada de robar un celular y dos rolex a exnovios

Ciudad de México.- La famosa actriz, Livia Brito, después de pasar por una fuerte polémica debido a una agresión a fotógrafo, que la llevo a perder su trabajo en Televisa, ahora ha sido acusada de haber robado un celular a una expareja y dos rolex.

Me contó una historia que me costó creer, él no sabía que yo era reportero y comenzó a hablar de que le habían robado un iPhone, que había sido una actriz, y yo dije pero, ¿cómo una actriz? ‘Si, un día salimos’, me contó y ‘después de vernos, bye, desapareció mi iPhone’”, así contó Cuevas lo que le reveló su fuente.