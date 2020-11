'MasterChef Junior': Alana Lliteras explica en qué usó el dinero del premio

Ciudad de México.- Durante la primera emisión del MasterFans Podcast, Ricardo O’Farril tuvo como invitados a Ismael Zhu, ganador de la cuarta temporada de MasterChef México, y Alana Lliteras, primera ganadora de MasterChef Junior México.

A lo largo de la plática con el standupero, Ismael, mejor conocido como 'El Chino', y Alana contaron en qué utilizaron el dinero del premio que obtuvieron tras sus respectivas ediciones de este reality show de TV Azteca.

En su intervención, Lliteras confesó que creó un fondo de ahorro para el futuro, ya que planea hacer uso del dinero para sus estudios académicos y explicó que no tiene claro si desea cursar la carrera de gastronomía.

El millón no lo he usado, está en el banco, lo estoy guardando para mis estudios universitarios. Pero no fue un millón porque no te quitan impuestos, el 30 por ciento", mencionó la cocinera.