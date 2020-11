¿Perderá su trabajo? Hermano de Arath de la Torre da positivo a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- Hace una semana, se reveló que el actor, Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje, 'Albertano', dio positivo a la prueba de Covid-19, ahora, es Ulises de la Torre es quien confirmó tener el virus.

Ambos artistas trabajaron juntos en la obra de teatro, A oscuras me da risa, tras anunciarse el contagio de 'Albertano', la puesta en escena canceló sus presentaciones.

Este 4 de noviembre, el hermano de Arath de la Torre, anunció que su prueba de coronavirus dio positivo, además, señaló que su caso es asintomático, también agradeció a sus fans por mostrar su preocupación en redes sociales.

Entre otros temas, últimamente se ha cuestionado bastante la relación entre los hermanos De la Torre, pues hay quienes señalan que están muy distantes, en una entrevista, Arath mencionó:

Somos como el agua y el aceite, lo respeto mucho y lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una muy buena relación con él. Últimamente no nos hemos visto ni en las Navidades", contó.