¿Se operó? Camila Sodi se sincera con los fans y revela si se hizo 'arreglitos' con el cirujano

Ciudad de México.- Desde hace tiempo, se ha convertido en algo completamente normal descubrir que algunos famosos se han sometido a cirugías estéticas o 'arreglitos', todo con tal de enfrentar las señales de la edad y buscar verse siempre jóvenes.

A día de hoy muchos se han preguntado acercar de la actriz, Camila Sodi, pues hay quienes señalan que probablemente se habría hecho algo en el rostro.

Lee también: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras subir 28 kilos y veto de Televisa, conductora reaparece en 'VLA'

Sin embargo, los fans de la estrella de televisión aprovecharon que recientemente hizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, por lo que le cuestionaron acerca de su aspecto.

Son filtros amigx, no me operé nadx, nadx, aún. Not yet", respondió Sodi.