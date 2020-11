¡Tiembla Ángela Aguilar! Lucero revela en 'Hoy' si su hija, Lucerito, se lanzará de cantante

Ciudad de México.- La querida cantante y actriz, Lucero, en una exclusiva para el programa Hoy ha revelado si su hija mayor, Lucerito, habría debutado como una cantante profesional en el concierto virtual que ofreció su madre hace un par de días.

Lucero se mostró sumamente feliz y emocionada de que su hija con Manuel Mijares la haya acompañado en su primer concierto virtual en el que celebra sus 40 años de trayectoria, aclarando que no era el debut de Lucero Mijares al medio artístico, sino que fue algo entre madre e hija, ya que ambas deseaban compartir el escenario.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras perder a una hija, querido conductor abandona Televisa por dura razón

No estamos haciendo un lanzamiento profesional de ella, no es un lanzamiento como Lucero Mijares la cantante, no es una cosa profesional, lo hicimos de amigas, de mamá e hija, lo hicimos de palomazo, sí se lo pedí unos días antes y la logré convencer porque estaba muy nerviosa.