Tras acusaciones de deudas y supuesta infidelidad, Ninel Conde explota y da contundentes palabras

Ciudad de México.- Ninel Conde rompió el silencio luego de revelarse que el diseñador Benito Santos estaba enojado con ella porque no le pagó su vestido de novia.

La cantante retomó su cuenta de Instagram para realizar un enlace en vivo y asegurar que varios medios de comunicación la han usado para dar a conocer noticias falsas y en su contra, como por ejemplo la polémica por su vestido de novia.

Como no hay noticias… qué hacen algunos, pues inventar noticias falsas… y qué creen, que ya me agarraron de su puerquito, pero qué creen, me da mucha risa porque es ridículo e impresionante la creatividad y la imaginación…".