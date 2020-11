Tras perder exclusividad con Televisa, exconductor de 'Hoy' reaparece y exhibe secreto ¿en 'VLA'?

Ciudad de México.- Luego de haber triunfado en Televisa en programas como La Hora Pico, Big Brother, Vecinos y el programa Hoy, Reynaldo Rossano, mejor conocido como 'El Papirrín' reapareció en su nueva empresa, El Heraldo TV en el matutino Aquí Contigo luego de perder su contrato de exclusividad en aquella empresa.

El conductor y actor aclaró la polémica que surgió desde antes del fallecimiento de la productora del matutino de Televisa, Magda Rodríguez, luego de que se dijera que ella y Andrea Legarreta en realidad no se llevaban bien.

La conductora Ivonne Chávez, junto a Michelle Ruvalcaba, hablaban de este rumor que se intensificó tras la muerte de Magda y pasaron un clip de Legarreta hablando de cómo han estado lidiando con su ausencia en el foro.

Hay sensación de orfandad porque era la jefa de la casa, obviamente con el apoyo de Andy su hermana pero ella era la cabeza. Todo giraba alrededor de ella, su entusiasmo y sus órdenes. Nino Canún ha sido muy comprensivo, muy amoroso y empático con el dolor de la producción y todos", cuenta Legarreta.

Los presentadores felicitaron a Andrea Rodríguez, hermana de Magda, por haberse quedado con la producción ejecutiva; sin embargo, Chávez empezó a cuestionar las palabras de Andrea:

A mí se me hace muy raro esto que dice Andrea. La han criticado mucho porque dicen que nunca se llevó bien con Magda y que al velorio casi la obligaron a ir. (...) Hasta ella misma ha dicho y aclarado que muchos la han atacado diciéndole esto y hasta...", dice mientras la interrumpen.

Fue ahí que tuvo que interceder Rossano, quien salió del programa de Televisa en 2016 supuestamente por diferencias con la entonces productora Carmen Armendáriz, para decir toda la verdad sobre esta situación:

Yo conozco a Andrea y explicaré más o menos algo que muchos no saben o está fuera de contexto. Si se manejaba que no había una buena relación, que yo desconozco, pero conociendo a Andrea, ella siempre es una persona muy sensible y apapachona y cualquier tragedia o circunstancia dura a ella la toca mucho como ser humano. Como madre observa lo que sentirá su hija; como hermana entiende a la hermana de Magda, entonces eso a Andrea la toca mucho".

La presentadora vuelve a tomar la palabra y añade: "Pero a ver, seamos honestos, ¿por qué les han hecho la fama a ella y Galilea Montijo de que ellas deciden quien esté y quién no está y tienen el poder de decidir a quien sacan?".

"Lo que pasa es que ellas son las titulares del programa y de una u otra forma tienen peso sobre la producción. No tienen poder de decisión porque un actor no decide y porque la empresa va más allá de deseos de un conductor y un actor. ¿Por qué te voy a sacar a ti si eres un elemento importante y me generas ingresos y ventas?", dijo Rossano contundente, defendiendo a Legarreta.

Ellas no hacen eso, de verdad no. Estuve 13 años en ese programa y te lo digo, vi personas que les caían mal, sin decir nada, y nunca les pasó absolutamente nada", finalizó.

