Tras ser víctima de fraude, Jorge Falcón aclara si vive una crisis económica

Ciudad de México.- El comediante mexicano, Jorge Falcón, explicó cómo se encuentra en el ámbito económico en medio de la contingencia sanitaria, además, aseguró que las presentaciones en línea no lo han sido de mucha ayuda.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, el exintéprete de Televisa indicó que, al igual que a muchos mexicanos, la pandemia lo ha afectado y por eso ha tenido que recurrir a otras opciones para salir adelante.

Esta enfermedad vino a romper una calidad de vida que teníamos muchos, pero no le hace, ando con mis ahorros, un poco de la venta de autos, que me he vuelto buen vendedor y con eso vuelvo a respirar un poco", dijo el artista.