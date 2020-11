¿Y Vicente Fernández Jr.? Hija del cantante hace magno evento y su padre no aparece

Ciudad de México.- A pesar que hace muy pocos días la hija de Vicente Fernández Jr. reveló que se encontraba embarazada, Sissi eligió celebrar a lo grande y para conocer el sexo realizó un magno evento en donde no se vio a su padre.

Durante este jueves la hija del cantante compartió en su perfil de Instagram la serie de fotografías de la celebración en que estuvo disfrutando de grandes compañías y parte de la familia Fernández, pero en ninguna se vio a su padre.

Te puede interesar: Adiós 'Hoy': Tras perder a una hija, querido conductor abandona Televisa por dura razón

Te amamos infinitamente mi princesa”, destacó en el post.

Mientras que al dejar ver todas las instantáneas sus seguidores no se hicieron esperar para desearle lo mejor, pero otros sin duda no se resistieron a la duda de que paso con el cantante y porque no estuvo ahí, aún cuando apareció en los comentarios de la publicación con un: "los amo hija".

Lee también: Al borde de la muerte, galán de Televisa da fuerte noticia en TV Azteca tras desaparición de su hija

Fuente: Instagram @sissifdz21