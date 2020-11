Antonio Rosique habla del noble gesto que recibió de José Ramón Fernández

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, el periodista deportivo, Antonio Rosique, tuvo la oportunidad de contar diversos detalles acerca de su vida personal y su trayectoria profesional.

A lo largo de esta plática, el comunicador de TV Azteca explicó cómo es que José Ramón Fernández influyó en los inicios de su carrera dentro de la pantalla chica, incluso, lo calificó como un gran mentor y maestro.

Fue el hombre que verdalmente forjó mi carrera, el hombre que me dio la oportunidad, que en verdad confió en mí cuando realmente no tenía por qué hacerlo, el líder que me supo guiar y que regañó cuanto tenía que hacerlo", expresó Toño.