¡No solo Eleazar Gómez! Estos famosos también han sido acusados de golpear a sus parejas

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles, vecinos de Eleazar Gómez escucharon gritos de auxilio provenientes de su departamento y alertaron a la policía; aseguran que el actor golpeó e intentó estrangular a su novia, la modelo Tefi (Stephanie) Valenzuela.

Eleazar podría enfrentar cargos por intento de feminicidio y pasar algunos años en la cárcel, estos son otros famosos que han sido acusados de golpear a sus parejas.

Luis García

Kate del Castillo y Luis García decidieron casarse durante el 2001, pero su matrimonio solo duró un año, mismo que terminó con una mala relación entre ellos. En 2017, durante una campaña de concientización, Kate reveló que Luis García la agredía emocionalmente e incluso la intentó estrangular cuando estaban casados, recomendando a las mujeres que conozcan a fondo a sus parejas ya que con el futbolista no tuvo problemas en el noviazgo, pero todo cambió ya casados.

Recuerdo que, durante las noches de mi luna de miel, esperaba a que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos", reveló la actriz quien también compartió cómo le hizo saber a la familia de García que él la violentaba.

Les dije que en navidad el arañazo que su hijo traía, no era porque se había rasguñado con una rama, les dije que fueron mis uñas al tratar de defenderme mientras su hijo me ahorcaba y me pateaba".

Cristian Castro

Cristian Castro fue acusado por sus ex parejas Valeria Liberman y Gabriela Bo de ser un hombre agresivo y controlador, siendo una de las razones por las que ambas terminaron su matrimonio con el cantante mexicano. Durante su proceso de divorcio, Liberman declaró ante un juez de Miami que Cristian la agredió físicamente en varias ocasiones durante su relación al grado de patearla mientras ella estaba tirada en el suelo, por lo que no lo consideraba apto para pasar tiempo a solas con sus hijos Simone y Zaratustra pues además de ella, el intérprete había sido capaz de golpear a su propia madre, Verónica Castro. Recientemente el cantante confirmó que han existido situaciones violentas dentro de su familia, pero las considera normales.

Mi mamá a veces nos pegó de chicos, hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y a mi abuelita. Las peleas fuertes nunca fueron el gran suceso de nuestras vidas como lo está haciendo la prensa. Hubo una pelea mutua y nada más, una pelea fuerte como muchas peleas fuertes que tuvimos. Dimensionar una pelea con mi mamá como quieren dimensionarla es para mí injusto, porque ustedes saben que mi mamá y yo manejamos energías fuertes de crítica, yo la critico y que ella me critica, que estamos adaptándonos porque así crecimos, queremos vernos bien y somos muy posesivos”, expresó.

Enrique Guzmán

Silvia Pinal recordó en su bioserie Silvia Pinal frente a ti que durante su matrimonio con Enrique Guzmán el cantante llegó a agredirla física y verbalmente en varias ocasiones e incluso lo hizo frente a sus hijos, sobre lo que comento:

Después de los golpes siempre sigue el arrepentimiento. Ahora me doy cuenta que no debí perdonarlo. Ese primer perdón es abrirle la puerta a la violencia, al maltrato, pero yo todavía no lo sabía, reflexiono la actriz dentro del capítulo Mátame de una vez."

Al respecto, hace algunos años circularon audios de Alejandra Guzmán recordando la violencia que sufrió su madre.

Lo que más me dolió fueron sus ojitos morados. Ese es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia", se le escucha decir a la cantante.

Por su parte, Enrique Guzmán aceptó haber golpeado a la actriz con quien estuvo casado durante 9 años:

Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado al respeto a ninguna señora, ¡Jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de 'golpeador', después de 50 años, lo tendré que aceptar. ¿Y los (maltratos) de ella? ¿A poco creen que se quedó tan tranquila? Dos pistoleros del (entonces) secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia (fallecido en 2006), se encargaron de pasearme por la ciudad (de México), no para acariciarme precisamente", escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Andrés Puentes

Andrés Puentes y Tatiana estuvieron casados durante 10 años, matrimonio que la cantante considera como un secuestro ya que el empresario logró alejarla de familia y amigos al grado de no tener a quien pedirle ayuda cuando la violencia aumentaba en su matrimonio. Recientemente la regiomontana relató la situación que la obligó a escapar de su casa.

Me aventó la bolsa directo a la cesárea, me quitó las tarjetas de crédito, se volvió loco más de lo normal. Me escape a los siete días de nacido mi hijo, el día anterior me habían quitado los puntos de la cesárea. Me brinqué la barda de mi propia casa y tuve que abrir mi propia caja fuerte y sentirme como ladrona para sacar dinero para los boletos de avión”, comentó.

Sobre porque permitió el abuso, la cantante explicó: “Son encantadores, se vuelven empáticos, pero es una mentira, así fue como caí en esta relación”.

Radamés de Jesús

El actor Radamés de Jesús golpeó brutalmente a su pareja, Yered Licona, conocida en el medio como ‘Wanders Lover’, quien terminó en el hospital con graves lesiones. La actriz reveló que Radamés se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzaron a discutir a bordo de una camioneta y relató la agresión.

Me soltó un golpe y volteo la cara y le dije que a mí no me iba a pegar, que no se iba a quedar así, con la mano derecha lo agarre del cachete y lo rasguñe, lo agarre y lo pellizque y no lo solté, no lo solté y él me agarró con las dos manos el cabello y fue cuando me empezó a jalonear del cabello, me empezó a azotar con el asiento y el asiento trae una base que es donde va el colchón, que es de fierro, ahí fue donde me abrí la frente mientras me empezó a azotar.”

Respecto a lo sucedido el actor comentó que él se hizo cargo de todos los gastos médicos y comentó:

Sí, sucedió una riña, me arrepiento, fue una situación que duró cuatro, cinco, diez segundos, ella dice que estaba yo tomado, pero ese no es el asunto, el asunto es que desgraciadamente llegamos a estos grados y estoy en la disposición total de llegar a un buen acuerdo". Más tarde la pareja se reconcilió y están juntos de nuevo.

Mario Cimarro

La actriz venezolana Natalia Streigner se separó de Mario Cimarro en el 2007 tras 5 años de matrimonio. La actriz aseguró que fue víctima de maltrato físico e infidelidades por parte del actor quien aceptó que tenía problemas de irritabilidad, pero estaba trabajando en mejorar su temperamento. Tras mostrarse arrepentido y prometer cambiar, Cimarro y Natalia retomaron su relación por un año más, pero al parecer el actor volvió a ser el mismo y se divorciaron de manera definitiva, aunque en aquel entonces una declaración de Streigner impacto a la opinión pública en la que aseguró:

Si un hombre no lastima a una mujer, no la ama de verdad".

José Manuel Figueroa

Ninel Conde acusó en varias ocasiones a José Manuel Figueroa de maltrato físico, psicológico e infidelidades. La controvertida relación de la pareja duró poco más de tres años en los que Ninel asegura que los altercados llegaron a salirse de control y reveló sobre cómo la hacía sentir el cantante:

El aumento mi inseguridad con esas actitudes obviamente en mí y la autoestima la traía yo en el piso, yo rogaba porque me quisiera y porque estuviera conmigo, hay cosas que hasta la fecha tengo que trabajar".

La cantante reveló que fue su mamá quien le abrió los ojos.

Me decía ´Ninel ya, de verdad termina con esto porque te estás haciendo mucho daño´", siempre hay que hacerles caso a las mamás por favor", comentó durante una entrevista con Andrea Legarreta.

Fuente: Agencia México