Televisa: Exhiben a exacadémica por hacer esto en Premios TVyNovelas 2020

Ciudad de México.- A lo largo de una reciente emisión del programa Con Permiso, Juan José Origel y Martha Figueroa retomaron algunos de los pormenores que sucedieron durante la entrega de los Premios TVyNovelas 2020.

En su intervención, Pepillo Origel comentó que Gabriel Soto se comportó a la altura del evento, no obstante, Martha informó que artistas revelaron que el novio de Irina Baeva se mostró distante y no convivió con nadie.

Me contaron que Gabriel no 'pelaba' a nadie, a lo mejor era amable con la gente, pero no con sus compañeros actores. Dicen que él andaba con el celular y que el elenco lo saludaba y los ignoraba", dijo la periodista.