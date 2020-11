VIDEO: ¿Adicto a las cirugías? Poncho de Nigris se hace 'arreglito' en el rostro

Monterrey, Nuevo, León.- Este año ha sido más que productivo para Poncho de Nigris, pues recientemente abrió su propio restaurante en Monterrey y anunció que tendrá un programa de televisión llamado Keeping up con los De Nigris.

Pero esto no acaba ahí, pues a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram reveló que se sometió a una cirugía estética en el rostro para quitarse algunos años de encima.

En el clip, el empresario e ‘influencer’ se deja ver instantes después de salir de la intervención quirúrgica, donde se le observa aún desorientado y bajo los efectos de la anestesia.

Poncho de Nigris reveló que se hizo un ‘arreglito’ en los párpados, pues con el humor que tanto lo caracteriza destacó que quiere seguir luciendo guapo para sus fanáticos.

Hoy me hice una cirugía muy pequeña para seguir manteniendo la ‘carela’ al cien, no la voy a dejar morir. Aclaro que nunca me convertiré en dama como el papá de las Kardashian”, dijo el famoso en la publicación.