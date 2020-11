De Telemundo a Televisa: Gala Montes renunció a 'El Señor de los Cielos' por esta fuerte razón

Ciudad de México.- Durante el pasado año Gala Montes dio una terrible noticia a los seguidores y fans de El Señor de los Cielos pues anunció que había renunciado a la serie y que no participaría en la tan esperada séptima temporada.

A través de una entrevista exclusiva para la revista People en Español en septiembre de 2019, la popular jovencita de 20 años confesó la fuerte e importante razón por la que decidió abandonar la producción de Telemundo.

Gala explicó que se negó a volver a la narcoserie protagonizada por Rafael Amaya debido a que su personaje 'Luzma Casillas' tendría un giro en la trama y no le gustó el enfoque que se le estaba dando.

'Luzma' llegaba mucho más aguerrida y empoderada a manejar parte del cartel. Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, y no me dan miedo, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo. Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo para continuar con el personaje", comentó.