El movimiento 'Black Lives Matter ' suena fuerte durante los MTV EMA’s 2020 por esta razón

Let's give it up for our 2020 #MTVEMA Gen Change winners!! uD83DuDC4FuD83DuDC4F We're so proud of all the work being done on the frontlines to change the world for better!! uD83DuDE4F Thank you! ??



uD83CuDF0F @kikimordi

uD83CuDF0F @RaquelWillis_

uD83CuDF0F @TemiMwale

uD83CuDF0F @mequetrefismos

uD83CuDF0F Catherhea Potjanaporn pic.twitter.com/U2KVsE5h3s