"Lo trae loco": Novio de Martha Higareda manda conmovedor mensaje a la actriz

Ciudad de México.- La actriz, Martha Higareda ha buscado mantener su vida privada muy al margen, más aun desde que inició su romance con el director estadounidense, David Korins.

No obstante, es ahora la pareja de la artista quien dio de qué hablar, pues tal parece que Martha tiene al norteamericano perdidamente enamorado, pues en Instagram le dedicó un hermoso mensaje por medio de Instagram.

No soy perfecto... ni mucho menos. He cometido un millón de errores y aún los cometo, pero una fuerza mayor de la que puedo concebir puso a esta mujer en mi vida. Ella me ayudó a curarme y darme forma y me acercó un espejo para que pudiera mirarme a mí mismo y ponerme manos a la obra".