"Mi trabajo no dependía de la obesidad": Rubén Cerda dice cómo cambió su vida al bajar de peso

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Rubén Cerda, fue el invitado reciente en el programa, El minuto que cambió mi destino, show donde él contó grandes sucesos acerca de su vida.

Dentro lo más destacado, el artista contó cómo fue su vida laboral tras operarse para bajar de peso, pues durante varios años, interpretó a personajes cuya obesidad eran su característica principal.

No obstante, Rubén comentó que al inicio si temió el perder varios de sus trabajos, pero para su sorpresa fue bien recibido, pues varios productores con los que colaboró, entendieron que primeramente era su salud.

Además, tras conseguir ponerse en mejor forma, el actor tuvo la oportunidad de dejar de lado la comedia para convertirse en un galán de telenovela en Corazón que miente.

Mapat, que es productora en Corazón que miente, que fue una de las telenovelas recientes que hice, que me dio un personajazo que jamás en mi vida me hubiera imaginado ser, un galán en una telenovela".

Se me abrieron las puertas para muchas cosas, entonces me di cuenta que tampoco dependía de eso mi trabajo la obesidad no dependía de que yo fuera obeso para tener trabajo", dijo el Rubén Cerda.