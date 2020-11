"No me pidan que grabemos un TikTok": Luisito Comunica da fuerte mensaje a sus seguidores

Ciudad de México.- El famoso influencer, Luisito Comunica, es conocido por ser alguien sumamente accesible al momento de entrar en contacto con sus fans, pues basta con encontrarlo por las calles de la Ciudad de México para saludarlo y de paso tomarte una foto con la celebridad de Internet.

De igual forma, hay quienes han aprovechado la oportunidad para incluso grabar algún video rápido con el teléfono celular para subirlo después a la red social de TikTok.

También lee: Tras pasarse de copas, Cynthia Rodríguez exhibe al aire a actor de TV Azteca: "Él es gay"

No obstante, todo parce indicar que al youtuber no le agrada del todo esto, pues en sus recientes historias de Instagram, les solicitó a sus fans que no le pidieran más grabar clips donde tenga que bailar o aprenderse alguna canción, pues le incomoda bastante.

Si me ven en la calle, no me pidan hacer un TikTok con ustedes, es raro, es incómodo, no lo haga compa, gracias por su atención", dijo Luis.

También lee: Tras 'hijo' oculto y acabar en el manicomio, revelan secreto de desaparecida actriz de Televisa

Con información de: Instagram @luisitocomunica