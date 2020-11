Tras revelar amorío con Ricardo Arjona, salen a la luz temas que Alicia Machado inspiró en él

Ciudad de México.- Alicia Machado recientemente confesó en el show de Omar Chaparro que ella tuvo un amorío muchos años atrás, aún estando casada, con el famoso cantautor, Ricardo Arjona, tras lo que ha salido a la luz un par de temas que supuestamente él escribió inspirados en el cuerpo de ella.

Machado durante su participación en el programa Tu-Nigth, conducido por Omar, tras un par de copas y una amena conversación reveló que tuvo una relación extramarital con Arjona, sin dar muchos detalles al respecto, los cuales fueron revelados por Elisa Beristain.

La periodista de Chisme No Like durante su programa reveló uno que otro detalle de la situación, como que el romance duro 9 años, mientras ellos tenían otras parejas, y que él la dejó por otra miss universo, misma que supuestamente es su actual esposa.

De igual manera los periodistas, Alicia fue la mujer en la que Ricardo se inspiró para escribir dos de sus más famosas canciones, Desnuda y Santo Pecado, señalando que varias de las líneas de los temas es dedicado al cuerpo de la actriz.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información no ha sido confirmada por Machado y Arjona hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, por lo que la información sobre las canciones aún no es más que un rumor.

Fuente: TV Notas