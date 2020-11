Ana Brenda Contreras confirma que tiene una relación con un empresario

Ciudad de México.- La actriz Ana Brenda Contreras, mediante su cuenta de Instagram confirmó que actualmente mantiene una relación con el empresario Zacarías Melhem, quien es el hermano de su mejor amiga.

Fue mediante una publicación donde le dedicó una emotivas palabras por su cumpleaños, al observarla muy contenta al lado de Zacarías, quien la tiene abrazada.

Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos , el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) Te amo my rock”, fue el mensaje.