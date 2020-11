Caeli cautiva a sus fans al pasear por el supermercado con un extravagante vestuario

Ciudad de México.- La youtuber mexicana Caeli, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo ver derrochando belleza en el interior del supermercado.

En la instantánea se aprecia a la celebridad luciendo un extravagante vestuario en el cual resalta su playera de Guns and Roses, dándole un estilo rudo.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Hechos', Javier Alatorre llega a Televisa para hacer esto

Fotitos de hace unos días porque no he podido hacer nada Caelikers, me he sentido muy enferma", escribió.