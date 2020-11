Chica de 'Acapulco Shore' aclara si vivió un amorío violento con Eleazar Gómez

Ciudad de México.- A lo largo de una entrevista con el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Gabriela Ruiz se sinceró y contó detalles con respecto a la relación amorosa que sostuvo con el actor y cantante mexicano, Eleazar Gómez.

Durante la plática con Gerardo Escareño, la exintegrante de Acapulco Shore mencionó que tomó la decisión de terminar rápido el romance con Eleazar, ya que notó ciertos aspectos en su personalidad que no le parecieron.

En realidad duramos como 15 o 20 días y fue muy corta porque yo decidí terminarla. Eleazar es una persona complicada, en el sentido de que tiene un carácter complicado y llegó un momento en el que no compaginamos", explicó la modelo.

De igual manera, la estrella de reality show confesó que no existió seriedad en el noviazgo, por ello, prefirió continuar como amiga del intérprete de Televisa y aclaró que nunca permitió una falta de respeto o una agresión.

Lo que a mí no me parecía de él, más bien, era que su humor era muy cambiante, de repente estábamos normal y con cualquier cosa de molestaba. Esos arranques es lo único porque no permití más", agregó.