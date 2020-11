¡De no creerse! La maravillosa sorpresa que Coldplay prepara a sus fans para Navidad

Londres, Inglaterra.- La banda británica Coldplay nuevamente demostró el agradecimiento que tiene con sus fanáticos y esto se debe a que prepararon una maravillosa sorpresa para esta navidad.

La sorpresa consiste en que lanzarán una reedición en vinilo de el clásico Christmas Lights, del cual la banda ya tenía una versión que fue lanzada en formato digital hace 10 años.

Además, el vinilo incluirá un lado B, que traerá la canción Have Yourself a Merry Little Christmas, la cual fue presentada en vivo mediante un programa para la BBC. Afortunadamente para los seguidores del grupo, el material ya se encuentra disponible a la venta.

Esta no es la primera vez que Coldplay sorprende así a su publico, pues hace un mes transmitieron un concierto en vivo y totalmente gratis en su Instagram oficial.

Fuentes: Duna 89.7