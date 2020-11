Dulce María cuenta cual es el verdadero motivo por el que no se reencontrará con RBD

Ciudad de México.- Los millones de fans de RBD se entusiasmaron grandemente, luego de que se confirmara oficialmente el reencuentro de la banda juvenil, sin embargo, sorprendió aún más el enterarse que no participarían dos de sus integrantes originales, Dulce María y Poncho Herrera.

En su reciente entrevista virtual con el programa de espectáculos, De Primera Mano, la cantante, Dulce María, comentó cual es el verdadero motivo por el que decidió no participar, a pesar de que ha decidido reiniciar su carrera musical.

Ahorita no es que yo no quiera, es que no puedo, por todo lo que les he platicado, una pandemia y un embarazo se viven de manera diferentes, en cada mujer y en cada persona, pero para mi ha sido muy duro”, dijo la artista.