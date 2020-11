El tierno gesto que Robert Pattinson hizo para uno de sus más fieles fanáticos

Liverpool, Inglaterra.- Este año parece ser uno bastante bueno para Robert Pattinson en el terreno de la actuación, pues al fin pudo dejar su faceta como ídolo adolescente tras haber interpretado a 'Edward Cullen', personaje de la saga de películas basadas en los libros Crepúsculo.

Además, su grupo de fans ha aumentado bastante gracias a su actuación en la película dramática The Devil All The Time y al anuncio de su próxima película donde interpretará al mítico superhéroe 'Batman'.

Una prueba de que el apoyo al actor ha aumentado fue la carta que recibió por parte de Nicola Corkill, madre de un niño con autismo quien pidió en redes que llegara su dibujo al actor, pues su pequeño de 10 años que sufre de autismo estaba interesado en que lo viera ya que estuvo visitando el set de rodaje para saludar a Pattinson pero no tuvo éxito.

¿Pueden ayudar a mi hijo con autismo de 10 años para que su dibujo llegue a ‘Batman’? ha estado en el set de Liverpool todos los días y lo hará hasta que finalice. Es un gran fan y esto le haría el año”.

Por suerte para la madre y su hijo, el dibujo si llegó a Robert y admitió que estaba encantado con el, además mandó una muchos regalos de Batman con una nota escrita a mano donde mencionaba que esperaba conocerlo a la próxima.

Siento que no nos encontráramos. Tu dibujo es grandioso … te veré la próxima vez que esté en Liverpool”.

Fuentes: Tónica