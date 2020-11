Elia Ezrré rompe el silencio al hablar de "tormentosa" relación que vivió al lado de Eleazar 'N'

Ciudad de México.- La modelo Elia Ezrré, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, relató los tormentosos momentos que vivió al lado de el actor Eleazar 'N'.

En su relato, la sonorense mencionó que en el año 2017, durante 11 meses sufrió todo tipo de agresiones, mismas que cayó por más de tres años.

Elia afirma haber sido arrastrada por el piso, mientras Gómez la jalaba del cabello, todo tras un coraje que pasaron al llegar a su departamento.

Me empujó a la pared, me dio un cabezazo, cosas así... una vez yo tenía la oreja lastimada, porque él con el pie me lastimó la cabeza", dijo.