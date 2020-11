¿Gaby Spanic se negará a pagarle a Gustavo Adolfo Infante? El abogado de la actriz responde

Ciudad de México.- Hace unos meses trascendió que en el mundo de la farándula, la actriz, Gaby Spanic, buscó demandar al periodista del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante, a quien señaló de difamación por algunas de sus declaraciones en televisión.

Tras esto, después se descubrió que la artista habría pedido un amparo, pues buscó vencer a Infante a toda costa en los tribunales, sin embargo, aparentemente habría fracasado en esto, pues se resolvió un fallo a favor del periodista.

Ahora, muchos se preguntan si Gaby pagará a Gustavo, pues se supo que la deuda que adquirió asciende a los 400 mil pesos, ante esto, el abogado de Spanic señaló en su conferencia virtual con los medios, que no hay sentencia aún.

Mientras no haya una sentencia firme, el señor Infante no puede estar hablando de pago alguno y me anticipo a decir que mucho menos de esa cantidad, pero creo que esa es una conversación que él deberá tener con sus abogados", dijo el licenciado.