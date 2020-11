Horacio Villalobos narra como fue que llegó a quedarse de planta en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- El famoso conductor de televisión, Horacio Villalobos, ha pasado a hacerse con una gran popularidad, luego de haberse integrado en el programa matutino, Venga la Alegría.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo fue que logró formar parte del exitoso show de TV Azteca, pues se conoce que él mismo llegó a criticar severamente a programas de revista como este.

En su reciente entrevista vía telefónica con Alejandro Zúñiga, Horacio contó sobre la forma en que incursionó en Venga la Alegría y los motivos por los que decidió quedarse en el.

No es algo que yo haya decidido, la vida solita me puso ahí, yo estaba un jueves en la noche y me llaman a las 11 de la noche para decirme que si podría estar al día siguiente en Venga la Alegría, porque Patricio Borghetti había dado positivo a Covid", contó.