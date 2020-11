Jimena Sánchez paraliza Instagram al caracterizarse como personaje de 'Los Simpson'

Ciudad de México.- La presentadora deportiva Jimena Sánchez, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo ver derrochando belleza ahora desde Springfield.

Y es que en esta ocasión pudo ser caracterizado como un personaje de la serie Los Simpson, sorprendido a fans con su gran parecido, tanto en los tatuajes, además del vestuario.

Thank @yoursimpsonavatar for taking me to Springfield", escribió.