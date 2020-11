Joaquin Phoenix deja DC por Marvel, el estudio busca incluirlo en su franquicia

Estados Unidos.- El icónico actor Joaquin Phoenix es uno de los artistas con más prestigio de su generación y más aún cuando este año se llevó el premio Oscar tras interpretar al 'Joker', el mayor enemigo de 'Batman', popular superhéroe de DC Comics.

Y al parecer, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel parecen estar bastante interesados en el actor, pues recientemente se anunció que podría incluirlo en uno de sus próximos proyectos el cual apunta a ser bastante ambicioso, la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

RUMOR



Según Daniel RPK, Marvel Studios quiere a Joaquin Phoenix para interpretar a Doctor Strange de otra realidad en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".#DoctorStrange #doctorstrangeinthemultiverseofmadness#BenedictCumberbatch #JoaquinPhoenix pic.twitter.com/FNLgCxftOc — Cineuniversechile (@CINEUNIVERSECHI) November 9, 2020

La noticia corrió gracias a Daniel Richtman, un influecer con contactos en Hollywood quien mencionó que Marvel busca traerlo para un cameo como un Doctor Strange de otro universo, lo cual sería un guiño a que en inicios de 2016 se le había ofrecido interpretar el personaje al artista, sin embargo Phoenix lo rechazó y Benedict Cumberbatch quien era la segunda opción se lo quedó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, será dirigida por Sam Raimi y tendrá la participación de Benedict Cumberbatch repitiendo su rol como Doctor Strange y de Elizabeth Olsen en su clásico personaje como 'La Bruja Escarlata' y según indican llegará en el transcurso del 2022.

Fuentes: CinemasComics